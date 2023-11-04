Число погибших в результате землетрясения в Непале превысило 140

Еще свыше 160 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 143 человека погибли в результате землетрясения в Непале. Об этом сообщила полиция страны в соцсети X (ранее Twitter).

Еще свыше 160 человек пострадали. Местные СМИ отмечают, что значительная часть разрушений произошла в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена в результате землетрясения, поэтому число жертв может вырасти.

Премьер-министр Пушпа Камал Дахал посетил наиболее пострадавший от удара стихии район Джаяркот, где погибли 105 человек. Вместе с ним на место прибыла группа медиков и военных для участия в спасательной операции. Также значительные разрушения зафиксированы в Западном Рукуме.

В пятницу на западе Непала произошло землетрясение, его эпицентр находился в районе Джаяркот. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.