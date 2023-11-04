Адвокат заявил, что потерпевшие по делу Шабутдинова могут иметь интерес в расследовании

Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, связанных с мошенничеством

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Потерпевшие по делу блогера и бизнес-тренер Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, могут иметь корыстный интерес в привлечении его к уголовной ответственности. Об этом заявил адвокат блогера Никита Апаликов, выступая в Таганском суде Москвы на заседании по избранию Шабутдинову меры пресечения.

"Некоторые потерпевшие ранее подавали в отношении него гражданские иски с требованием крупной материальной компенсации. Об этом информация проходила (в том числе в СМИ). Поэтому хочу обратить внимание суда на возможную личную заинтересованность потерпевших в привлечении Шабутдинова к уголовной ответственности ", - сказал адвокат в суде.

Ранее сообщалось об исках бывших учеников Шабутдинова, которые суды оставили без удовлетворения по разным причинам.

Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.