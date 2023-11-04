Суд Москвы арестовал Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

Блогеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Шабутдинова меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря", - зачитала решение судья.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД. Вину он не признал.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.