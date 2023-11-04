Свыше 2 тыс. жителей двух областей Украины остались без света из-за непогоды

В Минэнерго страны сообщили, что в результате технологических нарушений также обесточены 1 245 абонентов в Киевской области

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Хмельницкой и Кировоградской областей остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Из-за неблагоприятных погодных условий отключено более 2 тысяч потребителей в Хмельницкой и Кировоградской областях", - говорится в сообщениина ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Кроме того, в результате технологических нарушений обесточены 1 245 абонентов в Киевской области. В целом по стране по различным причинам обесточены также потребители в Сумской, Черниговской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.