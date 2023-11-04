4 ноября, 12:04,
обновлено 4 ноября, 12:07

В СК назвали мотив убийства судебного пристава Калужского

В ведомстве отметили, что преступление было совершено на почве личной неприязни

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Убийство судебного пристава Сергея Калужского совершено на почве личной неприязни и не связано с его служебной деятельностью. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

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"Задержанный [по подозрению в убийстве] пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему и не связано со служебной деятельностью последнего", - сказали в ведомстве.

В СК отметили, что "в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий лицо, причастное к совершению убийства, было установлено в течение двух суток".

По данным СК, с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области ранее сообщали, что тело Калужского с огнестрельными ранениями было обнаружено в поселке Недостоево. Следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ (убийство). 

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