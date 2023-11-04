В ДТП в Новгородской области погибли три человека

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 4 ноября. В Новгородской области в ДТП погибли три человека, еще три получили травмы. Прокуратура области начала проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства.

"Предварительно установлено, что сегодня, 4 ноября 2023 года, на дороге Демянск - Старая Русса - Сольцы вблизи деревни Сусолово Старорусского района произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Focus и Hundai Solaris. В результате ДТП трое человек погибли и трое получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы.

Областная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На месте происшествия работу правоохранительных органов и специализированных служб координирует прокурор Роман Щемелев. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - отмечается. По результатам проверки примут процессуальное решение.