4 ноября, 13:37

На Украине свыше 2 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Речь идет о жителях Хмельницкой и Кировоградской областей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Хмельницкой и Кировоградской областей остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Из-за неблагоприятных погодных условий отключено более 2 тысяч потребителей в Хмельницкой и Кировоградской областях", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Кроме того, в результате технологических нарушений обесточены 1 245 абонентов в Киевской области. В целом по стране по различным причинам обесточены также потребители в Сумской, Черниговской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. 

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