В Новосибирске арестовали мужчину за нападение на знакомого с вилами

Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Мужчина заключен под стражу за нападение на знакомого с вилами на автостоянке в Новосибирске. Возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК по региону.

"На территории автомобильной стоянки, расположенной в Калининском районе города Новосибирска, между знакомыми мужчинами произошел конфликт. В результате обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область жизненно важных органов. Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения", - рассказали в управлении.

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), пострадавший в больнице, вилы прошли сквозь его голову.

В пресс-службе управления уточнили, что мужчина бил знакомого руками, ногами и вилами, очевидцы сообщили об инциденте. На данный момент пострадавший находится в больнице. Расследуется уголовное дело по покушению на убийство.

В Telegram-канале МАСС сообщили, что спасатели совместно с хирургами извлекли вилы из головы мужчины. "Работы проводились совместно с хирургами в операционной одной из больниц, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы. Необходимо было выполнить задачу по распилу и разъединению зубьев инструмента", - говорится в сообщении.