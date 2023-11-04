4 ноября, 15:29

В Якутии возбудили дело о хищении наркотического вещества из числа вещдоков

Вещество было до этого приобщено в качестве вещественного доказательства к материалам дела

ЯКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ленском районе Якутии по факту хищения наркотиков, которые были ранее приобщены в качестве вещественного доказательства к материалам дела, возбужденного в январе 2022 года после их изъятия из автомобиля. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических веществ в крупном размере)", - сообщается в Telegram-канале управления.

Следствие установило, что в январе 2022 года в поселке Пеледуй в автомобиле было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения, которое было приобщено в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Ленскому району. Вещество было направлено для хранения в камеру вещественных доказательств ОМВД России по району. "В период с января 2022 года по сентябрь 2023 года неустановленными лицами совершено хищение наркотического вещества в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Ленского района", - добавили в СК. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация