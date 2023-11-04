Во Франции ожидается второй мощный ураган за последние двое суток

Глава МВД Жеральд Дарманен отметил, что "Домингос" может спровоцировать мощные волны и наводнения

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французские власти объявили повышенный (оранжевый) уровень климатической угрозы в 13 департаментах на фоне приближения урагана "Домингос" спустя двое суток после "Киарана". Об говорится в сообщении французской метеорологической службы Meteo France.

В свою очередь министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен отметил, что удар стихии "ожидается уже в ближайшие часы". Глава МВД отметил, что "Домингос" может спровоцировать мощные волны и наводнения. "Я призываю всех сограждан проявлять осторожность и следовать указаниям префектов", - подчеркнул Дарманен.