В Нижегородской области два человека погибли от отравления угарным газом

Следователи не обнаружили видимых телесных повреждений при осмотре тел

ТАСС, 4 ноября. /ТАСС/. Уголовно дело возбуждено по факту гибели двух человек, предположительно, от отравления угарным газом в доме в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по городу Кстово СУ СК России по Нижегородской области по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, днем 4 ноября в доме по улице Мира в городе Кстово были найдена тела 37-летнего мужчины и его 33-летней жены. При осмотре их тел следователи видимых телесных повреждений не обнаружили.

Следователи не исключают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Назначены судебно-медицинские и технические экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Кстовская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели двух человек. Предварительно, в доме установлено газовое оборудование. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства уполномоченными службами при обслуживании этого оборудования.