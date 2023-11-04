Объявленную в трех областях Украины воздушную тревогу отменили

Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная вечером в трех областях Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены прозвучали в 17:16 (18:16 мск) в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В 19:24 (20:24 мск) предупреждения были отменены.

Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Днепре (ранее - Днепропетровск). Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак информировал о повреждении объекта инфраструктуры.