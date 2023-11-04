В Москве задержали мужчину, который пытался зарубить женщину топором

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мужчина по подозрению в покушении на убийство женщины, арендовавшей у него комнату. задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по городу.

"Измайловский межрайонным следственным отделом СК по ВАО Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство" (ч. 1 ст. 105) УК РФ", - отметили там.

По данным следствия, мужчина в квартире жилого дома в Окружном проезде ударил топором женщину, которая арендовала у него комнату. "Женщина доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - добавили в ГСУ.

Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия. "Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан. В ближайшие время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - уточнили в ГСУ.

В столичной прокуратуре ТАСС рассказали, что 58-летний мужчина ударил женщину топором в голову в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений. "Измайловская межрайонная прокуратура контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности", - сообщили в надзорном ведомстве.