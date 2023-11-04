В центре Екатеринбурга загорелись стройматериалы

Площадь пожара составляет 80 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Стройматериалы и утеплитель загорелись поблизости от здания правительства Свердловской области в центре Екатеринбурга. Площадь пожара составляет 80 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 22:32 (20:32 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре по ул. Антона Валека. На площади 80 кв. м горит утеплитель и стройматериалы на открытой площадке. В 22:59 возгорание было локализовано", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий возгорания задействованы шесть человек личного состава на двух единицах техники, добавили в пресс-службе.