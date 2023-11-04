В Лионе неизвестный ударил ножом исповедующую иудаизм женщину

Как сообщил телеканал BFMTV, жизнь пострадавшей вне опасности

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу Лиона, на дверях ее дома была обнаружена свастика. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, днем "исповедующая иудаизм женщина открыла дверь неизвестному". Злоумышленник, одетый в черное, "дважды ударил ее ножом в живот и убежал". Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на двери дома нарисованную свастику, они ведут поиски нападавшего.

По данным телеканала, жизнь пострадавшей в настоящий момент вне опасности. В ее больничной палате дежурит полиция.

Всплеск антисемитизма во Франции

Французская полиция с 7 октября зафиксировала 887 антисемитских действий, за которые были задержаны 442 человека. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что за весь 2022 год во Франции было зарегистрировано 436 случаев проявления антисемитизма.

По словам представителя правительства Оливье Верана, власти Франции констатируют беспрецедентный всплеск антисемитизма в стране в связи с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, зафиксированы случаи, когда люди "более не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси" на фоне антисемитских проявлений.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на это Израиль объявил о полной блокаде Газы, а также начал наносить ответные удары по отдельным районам Ливана и Сирии.

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили.