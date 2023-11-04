На Кубани возбудили дело о применении насилия в отношении полицейского

Подозреваемый скрылся

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Следователи в Белоглинском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, применившего насилие в отношении полицейского, сообщили в СУ СК по региону.

"Новопокровским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.1 ст.318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 ноября на улице Набережной в селе Белая Глина возник конфликт между группой местных жителей, на место прибыли сотрудники полиции. Один из участников конфликта сел в свой автомобиль и совершил наезд на полицейского и двух участников конфликта, в связи с чем сотрудником полиции было применено табельное оружие.

"В результате были повреждены кузов и колеса автомобиля. После этого подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается место нахождения подозреваемого, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.