В Самарской области один человек погиб после наезда автомобиля

Еще один пострадал

ТАСС, 4 ноября. Автомобиль "Нива" сбил двух несовершеннолетних на трассе в Самарской области, один из них погиб. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения. Подростку в настоящее время оказана необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, ДТП произошло около 18:00 (17:00 мск). Водитель автомобиля "Нива" в селе Малячкино Шигонского района совершил наезд на двух несовершеннолетних. Пешеходы передвигались по левому краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством.

По факту происшествия организована доследственная проверка.