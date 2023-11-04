В Саратовской области несовершеннолетние участники квеста пострадали при его прохождении

Прокуратура организовала проверку

ТАСС, 4 ноября. Участники квеста в городе Балаково Саратовской области, в том числе несовершеннолетние, получили различные травмы во время его прохождения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Предварительно установлено, что при прохождении квеста участникам, в том числе несовершеннолетним, причинены телесные повреждения", - отмечается в распространенном сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании развлекательных услуг. Надзорное ведомство также контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по факту произошедшего.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в квесте высокого уровня сложности участвовала группа из трех взрослых и трех подростков.