Авиасообщение в аэропорту Гамбурга прекратили из-за замеченного там вооруженного мужчины

Газета Bild am Sonntag передает, что входы во все терминалы блокированы

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью прекращено в связи с проникновением туда вооруженного мужчины. Входы во все терминалы блокированы, сообщила газета Bild am Sonntag.

По ее информации, неизвестного видели в автомобиле Audi перед первым терминалом. Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции.

Как указывает издание, в машине с мужчиной находятся двое детей. Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили злоумышленника в аэропорту, его жена позвонила в полицию и предупредила правоохранителей, что ее муж направляется в аэропорт с детьми. По утверждению женщины, дети были похищены. Согласно последним данным, находясь в автомобиле, мужчина произвел два выстрела вблизи аэропорта и скрылся с детьми.

В настоящее время прибывающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Задействованы полицейские вертолеты, запрошено специализирующееся на спасении заложников подразделение спецназа федеральной полиции ФРГ GSG 9.