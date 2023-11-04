Во Владимирской области в ДТП погибли пять человек

Как сообщили в региональном МВД, по предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом

ТАСС, 4 ноября. Пять человек погибли в результате ДТП в Александровском районе Владимирской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Около 19:30 на 48-м км автодороги Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Информация уточняется", - добавили в пресс-службе.