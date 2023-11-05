Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина удерживает четырехлетнего ребенка

По данным газеты Bild am Sonntag, речь идет об отце и его ребенке

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi на взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Гамбург, удерживает в салоне четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

По ее данным, речь идет об отце и его ребенке. Ранее поступила информация, согласно которой в машине злоумышленника находятся двое детей. В субботу вечером вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции. Как сообщили правоохранительные органы Гамбурга, сейчас проводится крупная спецоперация.

Вызван переговорщик. С мужчиной уже установлен первый контакт. Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили злоумышленника, его жена позвонила в полицию и предупредила стражей порядка, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт.