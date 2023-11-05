DPA: причиной действий мужчины в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребенком

Агентство со ссылкой на представителя местной полиции передает, что ребенок в субботу находился с матерью в городе Штаде

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Причиной действий мужчины, прорвавшегося на автомобиле Audi на взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Гамбург и удерживающего в салоне четырехлетнего ребенка, мог стать спор об опеке над малышом. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

По его информации, ребенок, который был с мужчиной, 4 ноября находился с матерью в городе Штаде. Предполагается, что отец "забрал ребенка" у нее и, возможно, посадил в машину, применив силу, прежде чем поехать в аэропорт, пояснила представитель правоохранительных органов. Мать подтвердила, что в машине с мужчиной находится только один ребенок.

Мужчине, предположительно, 35 лет. Сейчас Audi находится в районе терминала бизнес-авиации. Мужчина забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком, с ним установлен контакт. Беседа, по словам представителя местной полиции, ведется на турецком языке. На месте происшествия работают оперативники и полицейские психологи.

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Злоумышленник произвел два выстрела и, как сообщил представитель полиции ФРГ, выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова". Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили мужчину, его жена позвонила в полицию и предупредила стражей порядка, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт.

Авиасообщение в аэропорту полностью прекращено. Затронуто почти 30 рейсов, порядка 3,2 тыс. пассажиров. Никакой опасности для людей уже нет. Полиция не располагает информацией о том, пострадал ли кто-то в результате происшествия.