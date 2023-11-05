"Известия": посадке самолета в поле под Новосибирском предшествовали некоторые ошибки

В частности, пилоты неверно рассчитали необходимое количество топлива для того, чтобы долететь до города

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Экстренная посадка самолета "Уральских авиалиний" в поле в Новосибирской области была вызвана падением давления в "зеленой" гидросистеме воздушного судна и некоторыми ошибками. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на документ Росавиации.

Как отмечается в сообщении, ошибки были совершены после отказа "зеленой" гидросистемы. В частности, пилоты приняли необоснованное решение лететь в Новосибирск, которое было вызвано ошибкой в расчетах необходимого количества топлива. Во время набора высоты, когда самолет следовал в Новосибирск, экипаж уточнял маршрут полета и выбор схем захода на посадку и не уделил должного внимания повышенному расходу и текущему остатку топлива, отмечает издание со ссылкой на отчет.

Тем не менее Росавиация назвала решение экипажа воздушного судна о выполнении посадки в поле единственно верным уже после допущенных ошибок.

Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям по повторному изучению требований по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем воздушного судна.