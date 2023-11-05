4 ноября, 23:47

В Берлине из-за взрыва пиротехники пострадали два полицейских и ребенок

В полиции сообщили, что в Нойкёльне рядом с одним из радиофургонов взорвалась так называемая шаровая бомба

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия вблизи полицейского фургона в Берлине.

"В Нойкёльне рядом с одним из наших радиофургонов взорвалась так называемая шаровая бомба. По имеющимся данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег", - говорится в сообщении местной полиции на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter). Правоохранители проведут расследование случившегося.

Позднее представитель полиции сообщил журналу Der Spiegel, что связь этого ЧП с массовой пропалестинской демонстрацией, которая прошла 4 ноября в Берлине, не установлена. 

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Германия
© Информационное агентство ТАСС
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