5 ноября, 00:03
ЧП в аэропорту Гамбурга

Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина припарковал машину у самолета Turkish Airlines

EPA-EFE/ Blaulicht-News.de
© EPA-EFE/ Blaulicht-News.de

Представитель полиции Сандра Левгрюн пояснила, что для посторонних опасности нет

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнего ребенка, припарковал машину прямо у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

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По ее информации, мужчина припарковал Audi на ВПП рядом с самолетом, у которого был запланирован регулярный рейс. "Этот самолет был занят пассажирами, но сейчас их эвакуировали. Для посторонних опасности нет", - заявила изданию представитель полиции Сандра Левгрюн. 

Теги:
ГерманияЧП в аэропорту Гамбурга
© Информационное агентство ТАСС
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