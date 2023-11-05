Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина припарковал машину у самолета Turkish Airlines

Представитель полиции Сандра Левгрюн пояснила, что для посторонних опасности нет

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнего ребенка, припарковал машину прямо у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, мужчина припарковал Audi на ВПП рядом с самолетом, у которого был запланирован регулярный рейс. "Этот самолет был занят пассажирами, но сейчас их эвакуировали. Для посторонних опасности нет", - заявила изданию представитель полиции Сандра Левгрюн.