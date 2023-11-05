Что известно о ЧП в аэропорту Гамбурга

В аэропорту Гамбурга вечером 4 ноября полностью прекратили сообщение в связи с проникновением туда вооруженного мужчины.
ТАСС собрал главное о происшествии.
Что произошло
- Вечером 4 ноября вооруженный мужчина на автомобиле Audi прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он два раза выстрелил и, как сообщил представитель полиции ФРГ, выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова".
- Полиция Гамбурга сообщила о начале спецоперации. Она запросила специализирующееся на спасении заложников подразделение спецназа федеральной полиции GSG 9.
- Сотрудница правоохранительных органов позже рассказала, что с мужчиной уже нашли контакт. С ним разговаривают на турецком языке.
- Мужчина припарковал машину прямо у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines. Представитель полиции Сандра Левгрюн пояснила, что пассажиров эвакуировали.
- По данным Bild am Sonntag, он удерживает четырехлетнего ребенка.
- Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили мужчину, его жена позвонила в полицию и предупредила полицию, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт.
- Агентство DPA передало, что причиной действий мужчины в аэропорту мог стать спор об опеке над ребенком.
О мужчине
- Мужчине, предположительно, 35 лет.
- Он, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.
Работа аэропорта
- Представитель аэропорта сообщил, что в период между официальным закрытием аэропорта в 20:24 (22:24 мск) и обычным прекращением полетов в 23:00 (01:00 мск) ожидалось 6 взлетов и 21 посадка.