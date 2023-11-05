5 ноября, 00:49
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ЧП в аэропорту Гамбурга

Что известно о ЧП в аэропорту Гамбурга

EPA-EFE/ Blaulicht-News.de
© EPA-EFE/ Blaulicht-News.de

В аэропорту Гамбурга вечером 4 ноября полностью прекратили сообщение в связи с проникновением туда вооруженного мужчины.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Что произошло

  • Вечером 4 ноября вооруженный мужчина на автомобиле Audi прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он два раза выстрелил и, как сообщил представитель полиции ФРГ, выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова". 
  • Полиция Гамбурга сообщила о начале спецоперации. Она запросила специализирующееся на спасении заложников подразделение спецназа федеральной полиции GSG 9.
  • Сотрудница правоохранительных органов позже рассказала, что с мужчиной уже нашли контакт. С ним разговаривают на турецком языке.
  • Мужчина припарковал машину прямо у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines. Представитель полиции Сандра Левгрюн пояснила, что пассажиров эвакуировали.
  • По данным Bild am Sonntag, он удерживает четырехлетнего ребенка.
  • Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили мужчину, его жена позвонила в полицию и предупредила полицию, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт. 
  • Агентство DPA передало, что причиной действий мужчины в аэропорту мог стать спор об опеке над ребенком.

О мужчине

  • Мужчине, предположительно, 35 лет.
  • Он, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Работа аэропорта

  • Представитель аэропорта сообщил, что в период между официальным закрытием аэропорта в 20:24 (22:24 мск) и обычным прекращением полетов в 23:00 (01:00 мск) ожидалось 6 взлетов и 21 посадка.
 
Теги:
ГерманияЧП в аэропорту Гамбурга
© Информационное агентство ТАСС
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