Что известно о ЧП в аэропорту Гамбурга

В аэропорту Гамбурга вечером 4 ноября полностью прекратили сообщение в связи с проникновением туда вооруженного мужчины.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Что произошло

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина на автомобиле Audi прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он два раза выстрелил и, как сообщил представитель полиции ФРГ, выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова".

Полиция Гамбурга сообщила о начале спецоперации. Она запросила специализирующееся на спасении заложников подразделение спецназа федеральной полиции GSG 9.

Сотрудница правоохранительных органов позже рассказала, что с мужчиной уже нашли контакт. С ним разговаривают на турецком языке.

Мужчина припарковал машину прямо у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines. Представитель полиции Сандра Левгрюн пояснила, что пассажиров эвакуировали.

По данным Bild am Sonntag, он удерживает четырехлетнего ребенка.

Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили мужчину, его жена позвонила в полицию и предупредила полицию, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт.

Агентство DPA передало, что причиной действий мужчины в аэропорту мог стать спор об опеке над ребенком.

О мужчине

Мужчине, предположительно, 35 лет.

Он, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Работа аэропорта