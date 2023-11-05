В Красноярске в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на улице Красноярска. В результате три человека погибли и один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 05:50 (01:50 мск) в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Чернышевского краевого центра. В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир Lada, - говорится в сообщении.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. В салоне автобуса находились около 10 пассажиров, из которых никто пока не обращался за медицинской помощью.

На место происшествия направлена специализированная следственно-оперативная группа и экспертно-криминалистическая лаборатория ГУ МВД России по Красноярскому краю. Уточняется, что автомобиль был на летней резине.