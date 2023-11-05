Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина требует вылета в Турцию с ребенком

Ранее вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнюю дочку, требует вылета в Турцию. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, мужчина хочет улететь туда с ребенком.

В субботу вечером вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он припарковал машину прямо у пассажирского лайнера авиакомпании Turkish Airlines. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили мужчину, его жена позвонила в полицию и предупредила, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт. Как отмечала газета, злоумышленник украл ребенка у матери и скрылся с ним. Мужчине, предположительно, 35 лет. Он является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония.

Сейчас он забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком, с ним установлен контакт. Беседа, по словам представителя местной полиции, ведется на турецком языке. "Он хочет поговорить с нами, и мы изначально оцениваем это как очень позитивный знак", - сообщили в полиции Гамбурга. На месте происшествия работают оперативники и полицейские психологи. Как указала полиция Гамбурга, причиной действий мужчины мог стать спор об опеке над ребенком.