ВСУ более 10 раз обстреляли Белгородскую область

Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет

ТАСС, 5 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки более 10 раз обстреляли территорию Белгородской области, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в Волоконовском районе ВСУ 11 раз обстреляли из миномета окраину хутора Старый. Два снаряда из гранатомета СПГ-9 "Копье" противник выпустил по многостороннему автомобильному пункту пропуска "Шебекино".

Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.