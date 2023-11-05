В Подмосковье ребенок выпрыгнул из окна квартиры из-за пожара

По предварительным данным, он находился в квартире один

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после падения семилетнего мальчика из окна квартиры в Щелкове из-за пожара, начавшегося когда ребенок был один дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В следственный отдел по Щелкову ГСУ СК России по Московской области поступила информация о падении из окна квартиры семилетнего мальчика. По данному факту следователем организована проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок находился в квартире один. В отсутствие родителей начался пожар, мальчик испугался и выпрыгнул в окно.

Как отметили в подмосковном главке СК, следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили мать мальчика и очевидцев. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что мальчик выпрыгнул со второго этажа.

В прокуратуре Московской области добавили ТАСС, что инцидент произошел в многоквартирном жилом доме в деревне Большие Жеребцы микрорайона Восточный. "В результате ребенок доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни и здоровью угрозы нет", - уточнили в надзорном ведомстве. Со слов матери пострадавшего, она ненадолго оставила сына одного в квартире. Разогревая еду он увидел, что начал плавиться пакет с кормом для кошек, испугался пожара и выпрыгнул в окно. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, которую проводит СК.