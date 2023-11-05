5 ноября, 08:50

Переговоры с прорвавшимся на автомобиле в аэропорт Гамбурга мужчиной продолжаются

Аэропорт все еще закрыт, сообщила полиция города

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Переговоры с мужчиной, прорвавшимся на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга и удерживающим в салоне четырехлетнюю дочку, по-прежнему продолжаются. Аэропорт закрыт.

Читайте также
Что известно о ЧП в аэропорту Гамбурга

"Обновленная информация по состоянию на 08:35 (10:35 мск): переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется", - говорится в сообщении полиции Гамбурга на ее странице в социальной сети Х (ранее Twitter). При этом указывается, что вход в аэропорт невозможен.

В субботу вечером вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он припарковал машину прямо у пассажирского лайнера авиакомпании Turkish Airlines. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация