Переговоры с прорвавшимся на автомобиле в аэропорт Гамбурга мужчиной продолжаются

Аэропорт все еще закрыт, сообщила полиция города

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Переговоры с мужчиной, прорвавшимся на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга и удерживающим в салоне четырехлетнюю дочку, по-прежнему продолжаются. Аэропорт закрыт.

"Обновленная информация по состоянию на 08:35 (10:35 мск): переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется", - говорится в сообщении полиции Гамбурга на ее странице в социальной сети Х (ранее Twitter). При этом указывается, что вход в аэропорт невозможен.

В субботу вечером вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он припарковал машину прямо у пассажирского лайнера авиакомпании Turkish Airlines. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.