5 ноября, 09:34
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, в населенном пункте пропал свет

ТАСС, 5 ноября. Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево в Курской области, в результате чего в населенном пункте пропал свет.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь", - написал он.

По словам губернатора, аварийные бригады приступили к восстановительным работам. "В одном из домов осколками выбиты окна. Обязательно окажем помощь в ремонте", - добавил глава региона. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация