ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, в населенном пункте пропал свет

ТАСС, 5 ноября. Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево в Курской области, в результате чего в населенном пункте пропал свет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь", - написал он.

По словам губернатора, аварийные бригады приступили к восстановительным работам. "В одном из домов осколками выбиты окна. Обязательно окажем помощь в ремонте", - добавил глава региона.