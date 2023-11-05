В Краснодаре обнаружили тела троих подростков в квартире

СК возбудил уголовное дело

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре после обнаружения в квартире одного из домов тел троих подростков. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, двух подростков 16 и 17 лет без признаков жизни и видимых телесных повреждений обнаружила в квартире на проспекте Чекистов Краснодара родственница одного из них. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь и обратилась в правоохранительные органы. Прибывшими медиками была констатирована смерть несовершеннолетних. Позднее также было обнаружено тело их 16-летнего друга. Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены и изъяты приборы для курения и другие вещи, используемые для употребления наркотических веществ. Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к смерти несовершеннолетних, допрашиваются их родственники, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту отравления неизвестным веществом подростков. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным, смерть произошла от отравления неизвестным наркотическим средством. По результатам экспертизы органами предварительного следствия будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также будет дана правовая оценка иным вопросам обстоятельств смерти.

Известно, что двое из погибших подростков состояли на профилактических учетах, в том числе один из них в связи с употреблением наркотиков. Воспитывались в неполных семьях. Планируется дать оценку органам системы профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних.