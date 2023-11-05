В Алтайском крае возбудили дело после гибели подростка на охоте

Инцидент произошел в селе Усятское

БАРНАУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Алтайском крае после гибели 14-летнего подростка на охоте. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, на участке местности в селе Усятское Бийского района местные жители находились на охоте. В какой-то момент 30-летний мужчина, сев в автомобиль с охотничьим ружьем, не разрядил его, в результате чего произошел самопроизвольный выстрел. В результате произошедшего огнестрельное ранение получил находящийся на заднем сидении машины подросток. От полученной травмы он умер впоследствии в медицинском учреждении.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила журналистам, что по поручению прокурора Алтайского края ход дела поставлен на контроль, организована проверка исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних.