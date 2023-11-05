Непогода оставила без света населенные пункты в Череповецком районе Вологодской области

Руководитель районной администрации Роман Маслов отметил, что бригады электриков уже работают на месте

ТАСС, 5 ноября. Непогода оставила без света ряд населенных пунктов в Череповецком районе Вологодской области, сообщил руководитель районной администрации Роман Маслов на своей странице во "ВКонтакте".

"Уважаемые жители Череповецкого района! Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов нашего района. Бригады электриков уже работают на месте и ведут ремонтно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Маслов добавил, что уже подключены деревни Ботово, Быково, Вичелово, Починок и село Воронино. В ряде населенных пунктов работы продолжаются.