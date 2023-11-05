Суд арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

Его заключили под стражу до 31 декабря

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"5 ноября судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Рязанской области о заключении под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону добавили, что подозреваемый арестован до 31 декабря.

2 ноября в поселке Недостоево в Рязани было обнаружено тело начальника отделения судебных приставов Сергея Калужского с огнестрельными ранениями. СК по данному факту возбудил уголовное дело. Сотрудники полиции в течение двух суток задержали подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался, что совершил убийство на почве личной неприязни, преступление не связано со служебной деятельностью убитого.