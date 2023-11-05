В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел домашнюю котлету

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Красноярском крае после смерти трехлетнего мальчика, который съел котлету домашнего приготовления. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело [по признакам преступления, предусмотренного] ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в ведомстве.

По данным СК, инцидент произошел в деревне Айдара Енисейского района Красноярского края.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о смерти ребенка после употребления в пищу домашней котлеты, приготовленной родителями. Мальчика планировалось вертолетом доставить в районную больницу, однако он умер в фельдшерско-акушерском пункте, не дождавшись транспортировки.