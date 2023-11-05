В Гамбурге задержали ворвавшегося на автомобиле в аэропорт мужчину

Согласно заявлению правоохранительных органов, ребенок, которого он удерживал, не пострадал

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали без сопротивления мужчину, прорвавшегося на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга и удерживавшего в салоне четырехлетнюю дочку.

"Инцидент с заложниками исчерпан. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью", - сообщила полиция Гамбурга на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). "Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов без сопротивления", - подчеркивается в заявлении. "Судя по всему, ребенок не пострадал", - отметили в полиции.