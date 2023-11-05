В Саратовской области подросток погиб в ДТП

Еще три человека пострадали

ТАСС, 5 ноября. Легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в Саратовской области, в результате погиб 14-летний подросток. Три человека, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы, сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 5 ноября <…> недалеко от поселка Целинный Ершовского района водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб 14-летний мальчик, пострадали несовершеннолетний и водитель с пассажиром, им оказывается помощь", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале написала, что пострадавшие, включая ребенка, доставлены в медицинское учреждение. Уточняется, что для координации деятельности служб на место происшествия выезжал прокурор района Константин Чудаев. По данному факту следственное управление проводит проверку.