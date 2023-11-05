5 ноября, 14:05,
обновлено 5 ноября, 14:31
Военная операция на Украине

В пяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в пяти областях в центральной, южной и восточной частях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Позднее тревогу отменили. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях чуть более 40 минут.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Днепре (ранее Днепропетровск).

Ранее украинское издание "Страна" сообщило о взрыве в Одессе. В Одесской области с 16:27 по 16:51 мск действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.

В новость внесены изменения (17:31 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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