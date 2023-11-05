В Ярославле группа молодых людей избила двух прохожих

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 5 ноября. Группа молодых людей избила двух прохожих в Ярославле, сняв происходящее на видео и выложив ролик в интернет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой Ярославской области поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного отделом органов внутренних дел по Заволжскому району города Ярославля по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, 4 ноября группа молодых людей избила двух прохожих. Происходящее они снимали на видео, после чего ролик выложили в сеть. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

"Пока потерпевшие не установлены, жалоб в полицию не поступало", - уточнили ТАСС в облпрокуратуре.