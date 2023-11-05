На Тайване перевернулся туристический автобус

Погиб 1 человек, еще 38 получили ранения

ГОНКОНГ, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 38 получили ранения в результате аварии с участием туристического автобуса в уезде Илань на Тайване. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (10:00 мск) на подъездной дороге к лесному заповеднику Тайпиншань.

Согласно предварительному расследованию, во время спуска с горы тормозная система автобуса отказала. Водитель применил ручной тормоз, однако транспортное средство не остановилось. Автобус съехал с дороги, задел ограждение, после чего врезался в скалу и перевернулся.

В транспортном средстве находились 42 человека, в том числе 40 туристов из города Таоюань, а также гид и водитель. Проверка показала, что водитель находился в трезвом состоянии. Серьезные ранения получили 7 человек, 5 - средней тяжести, 26 - легкие травмы. Женщина в возрасте 70 лет погибла.

Туристический автобус эксплуатировался в течение четырех лет. Причины происшествия устанавливаются, ведется следствие.