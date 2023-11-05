СМИ: полицейские провели обыск в квартире мужчины, задержанного в аэропорту Гамбурга

По данным газеты Hamburger Morgenpost, правоохранители опасались, что там находятся мины-ловушки, однако подозрения не подтвердились

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире мужчины, прорвавшегося на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Гамбург и удерживавшего в салоне четырехлетнюю дочку. Об этом пишет газета Hamburger Morgenpost.

По ее информации, полицейские при помощи пожарных проникли в квартиру через балкон и провели там обыск. Поначалу правоохранители опасались, что в квартире находятся мины-ловушки, однако подозрения не подтвердились. После этого в квартиру вошли следователи по уголовным делам. Они искали улики. Оценка найденных и возможных доказательств продолжается.

В то же время указывается, что мужчина долгое время работал в гамбургской компании по прокату автомобилей и около шести месяцев жил в доме в городе Букстехуд недалеко от Гамбурга. Судя по всему, в последнее время он работал почтальоном. Автомобиль, на котором мужчина ехал в аэропорт, также был взят напрокат, резюмирует издание.