5 ноября, 15:51,
обновлено 5 ноября, 16:09
Военная операция на Украине

Житель Донецка получил ранение из-за сброса боеприпаса с украинского дрона

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, инцидент произошел в Петровском районе

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"В Петровском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по ул. Волочаевской получил ранение мужчина 1957 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что сброс был зафиксирован в 17:00 мск.

Ранее в воскресенье, согласно сообщениям СЦКК, украинские войска дважды обстреливали Петровский район из артиллерии 155-мм калибра. Оба раза Вооруженные силы Украины вели огонь со стороны населенного пункта Кураховка.

Также армия Украины в течение дня несколько раз обстреляла районы Горловки. "Вследствие обстрела поселка шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских карателей поврежден дом, ограждение и перебит газопровод по адресу: ул. Ярошенко, 25/1", - сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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