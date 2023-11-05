5 ноября, 15:49,
обновлено 5 ноября, 15:54
Военная операция на Украине

Под Брянском средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 5 ноября. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Стародубским муниципальным округом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

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"Преcечена попытка украинских террористов cовершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летaтельный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубcким муниципальным округом силами ПВО Министерства обoроны РФ", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник был уничтожен около 16:35 мск.  

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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