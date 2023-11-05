Непал объявил об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в размере $1,5 тыс.

Министр здравоохранения и народонаселения Мохан Бахадур Баснет сообщил, что спасательные операции близятся к завершению, а больницы во всех местах, включая Катманду, находятся в режиме ожидания пациентов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Непала начали программу помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, в результате которого погибли около 160 человек и тысячи остались без крова. Как сообщает газета The Kathmandu Post, на заседании кабинета министров было решено выделить финансовую поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате стихийного бедствия.

"На встрече было решено выделить по 200 тыс. рупий (около $1,5 тыс. - прим. ТАСС) каждой семье погибших из-за землетрясения", - сказала после заседания журналистам министр связи и информационных технологий Непала Рекха Шарма.

По данным издания, министр здравоохранения и народонаселения Мохан Бахадур Баснет в свою очередь сообщил, что спасательные операции близятся к завершению, а больницы во всех местах, включая Катманду, находятся в режиме ожидания пациентов. Правительство Непала также решило предоставить бесплатную медицинскую помощь пострадавшим. По словам министра, на следующей встрече будет обсуждаться вопрос о распределении помощи, которая будет получена от зарубежных стран.

Согласно последним данным полиции, 157 человек погибли и более 200 получили ранения из-за удара стихии, которое произошло около полуночи в минувшую пятницу. Подземные толчки ощущались и в столице Индии - Нью-Дели. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. Землетрясение нанесло большой материальный ущерб населению в горном районе Джаджаркот и соседних с ним. Хотя официальная статистика ущерба еще не поступила, многие дома были полностью разрушены, а некоторые частично повреждены.

После катастрофы соседи Непала Индия и Китай, а также несколько других государств предложили логистическую поддержку и помощь. Индия сообщила, что отправила в воскресенье в Катманду военно-транспортный самолет с грузом лекарств и другой гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. Как сообщил МИД Индии, гуманитарный груз был передан непальским властям послом Индии в этой гималайской стране Навином Шриваставой.