В Москве возбудили дело после угроз полицейским в центре города из-за замечания за брань

В настоящее время столичные следователи допрашивают очевидцев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после угроз, высказанных в отношении полицейских в Александровском саду в центре Москвы после сделанного ими замечания мужчинам из-за нецензурной брани.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что накануне вечером мужчина в Александровском саду "демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к сотруднику полиции, высказал угрозы применения насилия в отношении него". "По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время столичные следователи допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. "Органу дознания дано поручение о проведении разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, причастного к совершению данного преступления", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что накануне сотрудники полиции около торгового центра в центре Москвы за нарушение общественного порядка задержали двоих граждан. "Мужчины были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены административные материалы", - говорится в сообщении, опубликованном в "МВД-медиа".

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что сотрудники полиции сделали замечание мужчинам, которые громко нецензурно выражались в Александровском саду. В ответ на это они начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей. "За нарушение общественного порядка нарушители доставлены в территориальный отдел", - сказал собеседник агентства. По его словам, в отношении мужчин составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), им грозит до 15 суток ареста.