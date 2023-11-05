В Карелии на трассе опрокинулась машина с нефтепродуктами

Произошел разлив топлива

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль с нефтепродуктами опрокинулся на трассе Кочкома - Костомукша в Сегежском районе Карелии. Водитель погиб, произошел частичный разлив топлива. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

"Предварительно установлено, что <...> на 10-м километре автодороги Кочкома - Костомукша на территории Сегежского района грузовой тягач с нефтепродуктами допустил съезд и опрокидывание на обочину. В результате ДТП водитель тягача погиб. Кроме того, произошел частичный разлив топлива", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Карелии, для ликвидации последствий аварии привлекались четыре человека и одна автоцистерна.