5 ноября, 16:58

В Карелии на трассе опрокинулась машина с нефтепродуктами

Произошел разлив топлива

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль с нефтепродуктами опрокинулся на трассе Кочкома - Костомукша в Сегежском районе Карелии. Водитель погиб, произошел частичный разлив топлива. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

"Предварительно установлено, что <...> на 10-м километре автодороги Кочкома - Костомукша на территории Сегежского района грузовой тягач с нефтепродуктами допустил съезд и опрокидывание на обочину. В результате ДТП водитель тягача погиб. Кроме того, произошел частичный разлив топлива", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Карелии, для ликвидации последствий аварии привлекались четыре человека и одна автоцистерна. 

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