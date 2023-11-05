В Подмосковье полицейский обезвредил напавшего на хозяйку ротвейлера

Женщину госпитализировали

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. В Люберцах сотрудник полиции открыл стрельбу, чтобы обезвредить ротвейлера, который напал на хозяйку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Вертолетной улице собака покусала свою хозяйку. "Прибывшим по вышеуказанному адресу участковым уполномоченным полиции обнаружена собака породы ротвейлер, которая вела себя агрессивно. В связи с тем, что имелась реальная угроза здоровью и жизни женщины, в соответствии со статьей 23 закона "О полиции", полицейским было применено служебное оружие, в результате чего собака была обезврежена", - сказал собеседник агентства.

По этому факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства инцидента. В оперативных службах ТАСС добавили, что хозяйка пса госпитализирована, у нее диагностированы переломы и рваные раны руки.