В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

Пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", - сказали в пресс-службе. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что трое пострадавших имеют огнестрельные ранения.

Ранее стало известно, что стрельбу открыл один из посетителей, он был в нетрезвом состоянии.

В прокуратуре сообщили, что мужчина задержан.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленник пытался скрыться с места происшествия.

"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся", - сказала она. Волк добавила, что по горячим следам он задержан сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии. Его доставят в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В правоохранительных органах заявили, что мужчина вел огонь из травматического пистолета. "По предварительным данным, злоумышленник, который устроил стрельбу в пивном ресторане на Шлюзовой набережной, стрелял из травматического пистолета иностранного производства. Он сделал более четырех выстрелов. Оружие, из которого он стрелял, отправят на экспертизу", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в ходе расследования инцидента будет установлено было ли у стрелявшего разрешение на ношение этого оружие, где был приобретен его пистолет и иные обстоятельства.

Позже стало известно, что мужчина имел разрешение на оружие. "По предварительным данным, задержанный после стрельбы у ресторана мужчина имел разрешение на оружие", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работу правоохранительных органов координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова.

В новость внесены изменения (20:13 мск) - добавлена информация о пострадавших.